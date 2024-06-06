Стала известна информация об изменениях в стоимости внедорожника "УАЗ Патриот". Согласно данным quto.ru, за последние три года цена на автомобиль выросла на 700 тысяч рублей.

Летом 2021 года стоимость автомобиля "УАЗ Патриот" составляла 999 тысяч рублей. Однако к 2024 году цена на модель возросла до 1,7 млн рублей. В течение этого периода было зафиксировано четыре изменения ценовой политики.

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