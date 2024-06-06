Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.06.2024 : 88,7604
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.06.2024 : 96,5698
Quto: за три года УАЗ Патриот подорожал на 700 тыс. рублей
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:03

Quto: за три года УАЗ Патриот подорожал на 700 тыс. рублей

Стала известна информация об изменениях в стоимости внедорожника "УАЗ Патриот". Согласно данным quto.ru, за последние три года цена на автомобиль выросла на 700 тысяч рублей.

Летом 2021 года стоимость автомобиля "УАЗ Патриот" составляла 999 тысяч рублей. Однако к 2024 году цена на модель возросла до 1,7 млн рублей. В течение этого периода было зафиксировано четыре изменения ценовой политики.

Фото: commons.wikimedia.org/Retired electrician (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

Мир

Ракета-носитель с прототипом Starship была запущена с космодрома в США

Ракета-носитель с прототипом Starship была запущена с космодрома в США

SpaceX, принадлежащая Илону Маску, успешно запустила ракету-носитель с прототипом Starship с космодрома Бока-Чика в Техасе. Это был четвертый испытательный орбитальный запуск, транслировавшийся через платформу X.

Читать полностью
Молдавия стягивает технику к ПМР

Молдавия стягивает технику к ПМР

Молдавия перемещает военную технику на площадку возле границы с Приднестровьем, заявил в четверг Олег Беляков, один из сопредседателей Объединенной контрольной комиссии от неузнанной Приднестровской Молдавской республики.

Читать полностью

Общество

Российский научный фонд профинансировал 60 прикладных проектов за 2023 год

Российский научный фонд профинансировал 60 прикладных проектов за 2023 год

В 2023 году Российский научный фонд (РНФ) профинансировал 60 проектов прикладных исследований, как рассказал его генеральный директор Владимир Беспалов.

Читать полностью
Tourdom: туристам необходимо проверить место рождения в загранпаспорте на соответствие обычному

Tourdom: туристам необходимо проверить место рождения в загранпаспорте на соответствие обычному

В связи с участившимися случаями изъятия загранпаспортов, туристам порекомендовали проверять соответствие места рождения, указанного в загранпаспорте, информации во внутреннем паспорте.

Читать полностью

Новости