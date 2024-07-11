За первое полугодие текущего года группа "Аэрофлот" обновляет максимумы. Входящие в холдинг перевозчики перевезли 25,4 млн пассажиров (+21,4% к аналогичному периоду прошлого года), в том числе на внутренних линиях — 19,4 млн (+15,5%), на международных — 6 млн (+45,8%), следует из отчетности группы компаний.

По состоянию на прошедшую весну парк авиахолдинга насчитывал 349 самолетов, в том числе 59 широкофюзеляжных и 212 узкофюзеляжных среднемагистральных Boeing и Airbus, а также 78 отечественных региональных Superjet 100.

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