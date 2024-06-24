Пассажирооборот отечественных авиаперевозчиков бьёт рекорды. По итогам последнего весеннего месяца показатель превысил 23 млрд пассажиро-километров, следует из статистических данных Росавиации.

В параллель прибавляет и пассажиропоток в небе над нашей страной. Он увеличился в прошлом месяце более чем на 7%, до 9,3 млн человек.

Согласно обновленной недавно комплексной программе развития авиаотрасли, по итогам текущего года все российские авиакомпании перевезут более 98 млн пассажиров. Это несколько ниже ранее запланированного, прогнозирует регулятор.

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