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Пассажирооборот российских авиакомпаний в мае вырос более чем на десять процентов
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 16:53

Пассажирооборот российских авиакомпаний в мае вырос более чем на десять процентов

Пассажирооборот отечественных авиаперевозчиков бьёт рекорды. По итогам последнего весеннего месяца показатель превысил 23 млрд пассажиро-километров, следует из статистических данных Росавиации.

В параллель прибавляет и пассажиропоток в небе над нашей страной. Он увеличился в прошлом месяце более чем на 7%, до 9,3 млн человек.

Согласно обновленной недавно комплексной программе развития авиаотрасли, по итогам текущего года все российские авиакомпании перевезут более 98 млн пассажиров. Это несколько ниже ранее запланированного, прогнозирует регулятор.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Александр Мишин (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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