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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 11:01

Звезда "Пацанок" Петрова ударила подвыпившего мужчину молотком по голове

Камера одного из подъездов зафиксировала, как девушка напала на подвыпившего мужчину с молотком, ударив того по голове. Видео появилось в Telegram-канале SHOT.

Позже стало известно, что нападавшей оказалась Александра Петрова - участница телепроекта "Пацанки". Компания подвыпивших мужчин устроила спор под окнами квартиры Петровой.

Девушка попросила мужчин говорить тише, используя в просьбе нецензурную брань. Один из мужчин ответил ей в той же грубой форме. Звезда "Пацанок" выбежала из подъезда с молотком и ударила нахамившего ей человека по голове. Его доставили в больницу.

Врачи предполагают, что у пострадавшего сотрясение мозга. После мужчина написал заявление в полицию, которая сейчас разбирается в обстоятельствах произошедшего.

Фото: commons.wikimedia.org/Luigi Zanasi (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Canada license)

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