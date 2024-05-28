Камера одного из подъездов зафиксировала, как девушка напала на подвыпившего мужчину с молотком, ударив того по голове. Видео появилось в Telegram-канале SHOT.
Позже стало известно, что нападавшей оказалась Александра Петрова - участница телепроекта "Пацанки". Компания подвыпивших мужчин устроила спор под окнами квартиры Петровой.
Девушка попросила мужчин говорить тише, используя в просьбе нецензурную брань. Один из мужчин ответил ей в той же грубой форме. Звезда "Пацанок" выбежала из подъезда с молотком и ударила нахамившего ей человека по голове. Его доставили в больницу.
Врачи предполагают, что у пострадавшего сотрясение мозга. После мужчина написал заявление в полицию, которая сейчас разбирается в обстоятельствах произошедшего.
Фото: commons.wikimedia.org/Luigi Zanasi (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Canada license)
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