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Минобороны РФ: ночью уничтожены четыре БПЛА над тремя регионами страны
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Минобороны РФ: ночью уничтожены четыре БПЛА над тремя регионами страны

Оперативные средства противовоздушной обороны в ночь на 13 июля подавили и уничтожили четыре беспилотника над тремя регионами нашей стры, сообщает пресс-служба минобороны РФ.

"Два БПЛА ликвидированы над Ростовской областью, один — над Белгородской и еще один — над территорией Курской области. Информации о пострадавших нет", — заявили в силовом ведомстве.

Сегодня утром глава Ростовской области Василий Голубев представил информацию что после падения обломков дронов-камикадзе, возгорание произошло на нефтебазе в Цимлянском районе региона. Пожар ликвидируется.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/ShinePhantom (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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