Оперативные средства противовоздушной обороны в ночь на 13 июля подавили и уничтожили четыре беспилотника над тремя регионами нашей стры, сообщает пресс-служба минобороны РФ.
"Два БПЛА ликвидированы над Ростовской областью, один — над Белгородской и еще один — над территорией Курской области. Информации о пострадавших нет", — заявили в силовом ведомстве.
Сегодня утром глава Ростовской области Василий Голубев представил информацию что после падения обломков дронов-камикадзе, возгорание произошло на нефтебазе в Цимлянском районе региона. Пожар ликвидируется.
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Всемирный банк: РФ вошла в десятку стран по объёмам торгового профицита
По итогам минувшего года года наша страна уверенно заняла место в первой десятке государств по размеру торгового профицита, следует отчётности Всемирного банка. В общей сложности страны планеты в прошлом году экспортировали товаров на 23,3 триллиона долларов, а импортировали на 22,9 триллиона, в результате чего образовался торговый профицит в 365 миллиардов долларов.
ОДКБ хочет начислить членский взнос Армении после их отказа от оплаты
Армении предъявят к оплате членский взнос в Организации договора о коллективной безопасности за будущий и текущий годы, сообщил постпред России при объединении Виктор Васильев.
Российская орбитальная станция будет управлять флотилией спутников
Российская орбитальная космическая станция будет управлять целой флотилией малых спутников на околоземной орбите, рассказал в интервью ТАСС генеральный конструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев.
В России разработали характеристики для аппарата для безопасного погружения к "Титанику"
Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали характеристики для подводного аппарата, предназначенного для безопасного спуска к месту затонувшего 112 лет назад круизного лайнера "Титаник".