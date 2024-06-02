Минувшей ночью системами противовоздушной обороны уничтожены три беспилотных летательных аппарата над Курской и Белгородской областями, а также над акваторией Азовского моря, сообщает пресс-служба минобороны страны. Также, прошлой ночью воздушную тревогу объявляли на территории Воронежской области.
Сегодня утром глава Белгородской области Вячеслав Гладков разместил обращение в котором заявил, что после утренних обстрелов есть разрушения нескольких строений, но "серьезных нарушений несущих конструкций" в зданиях нет. Помимо этого ущерб причинен нескольким автомобилям и частных домов, а также пострадала линия электропередачи.
Ранее, в День защиты детей, подразделения ПВО поразили четыре дрона, а также две ракеты "Точка-У" над Брянской и Белгородской областями.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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