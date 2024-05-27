Отечественные системы ПВО за прошедшую ночь поразили и перехватили 12 беспилотников над Брянской, Белгородской, Орловской областями и Краснодарским краем, сообщают в министерстве обороны РФ.

"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории нашей страны", - сообщают в пресс-службе силового ведомства.

Дежурные подразделения противо-воздушной обороны уничтожили одну цель над территорией Брянской области, ещё одну над Белгородской областью, четыре БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, шесть воздушных объектов уничтожили и перехватили над территорией Орловской области.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International).