В результате работы системы ПВО в Пролетарском районе Донецка упала неразорвавшаяся ракета, запущенная из реактивной системы залпового огня HIMARS. Специзделие полностью сохранило боевой заряд и взрыватель, а также свой внешний вид с отметкой о его выпуске в сентябре 2020 года, сообщает РИА Новости.

Представители специальных служб осмотрели и увезли целый боеприпас. Пострадавших и разрушений нет. Сам трофей, предстоит детально изучить, заключают эксперты. Раннее аналогичным образом удалось захватить боевую часть крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP-EG. Изделие также подробно изучили специалисты.

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