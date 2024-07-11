Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 11.07.2024 : 87,8551
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 11.07.2024 : 95,3206
ПВО поразили ракету РСЗО HIMARS над Донецком, трофей полностью уцелел
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

ПВО поразили ракету РСЗО HIMARS над Донецком, трофей полностью уцелел

В результате работы системы ПВО в Пролетарском районе Донецка упала неразорвавшаяся ракета, запущенная из реактивной системы залпового огня HIMARS. Специзделие полностью сохранило боевой заряд и взрыватель, а также свой внешний вид с отметкой о его выпуске в сентябре 2020 года, сообщает РИА Новости.

Представители специальных служб осмотрели и увезли целый боеприпас. Пострадавших и разрушений нет. Сам трофей, предстоит детально изучить, заключают эксперты. Раннее аналогичным образом удалось захватить боевую часть крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP-EG. Изделие также подробно изучили специалисты.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/DVIDSHUB (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

Мир

Bloomberg: Орбан и Трамп после саммита НАТО встретятся в резиденции экс-президента

Bloomberg: Орбан и Трамп после саммита НАТО встретятся в резиденции экс-президента

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведёт переговоры с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом в его резиденции во Флориде, сообщает Bloomberg. Издание сообщает, что это может усилить опасения, что, глава венгерского кабмина является посредником между Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Читать полностью
Галузин: Россия участвовать в новых саммитах по Украине не собирается

Галузин: Россия участвовать в новых саммитах по Украине не собирается

Замглавы МИД Михаил Галузин, предоставляя комментарий по поводу новой международной встречи глав государств по Украине, сообщил, что Россия не намерена участвовать в подобном. Об этом он информировал РИА Новости.

Читать полностью

Общество

Врач-диетолог Кабанов порекомендовал не сочетать свиную отбивную и белый рис

Врач-диетолог Кабанов порекомендовал не сочетать свиную отбивную и белый рис

Врач-диетолог Алексей Кабанов сообщил, какие продукты лучше не комбинировать в одном блюде. Об этом он информировал РИА Новости.

Читать полностью
Тимирязевский суд вынес вердикт по делу о продаже младенца в Москве

Тимирязевский суд вынес вердикт по делу о продаже младенца в Москве

Московский Тимирязевский суд вынес вердикт по делу о незаконной торговле новорожденным ребенком. Информацию об этом распространила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Читать полностью

Новости