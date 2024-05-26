Силы противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской и Курской областей, сообщили в своих Telegram-каналах губернаторы этих регионов.
Над Брасовским районом на Брянщине системам ПВО удалось поразить БПЛА самолетного типа, написал глава Брянской области Александр Богомаз. Врио губернатора Курской области, Алексей Смирнов предоставил информацию об атаке со стороны ВСУ.
"Этой ночью семь украинских беспилотников самолетного типа были сбиты в Рыльском и Курчатовском районах Курской области. Благодарю бойцов ПВО и защитников границы за службу! При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним. Сообщить о находке можно по телефону 112", - сообщил руководитель региона.
Накануне система ПВО уничтожила 15 воздушных целей вблизи Белгорода. Пострадали несколько местных жителей.
Фото: пресс-служба губернатора Курской области.
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