Силы российской противовоздушной обороны впервые сбили беспилотный летательный аппарат над Северной Осетией, это примерно 900 километров от линии боевого соприкосновения с подразделениями ВСУ, сообщает минобороны РФ.
"Системы ПВО сбили беспилотник самолетного типа над территорией Северной Осетии. Аппарат нейтрализовали около 8:40 по местному времени", — информирует ведомство.
Вооруженные силы ранее ни разу не сообщали об уничтожении БПЛА в этой кавказской республике. Северная Осетия находится на большом удалении от зоны боевых действий, контролируемый украинской армией город Запорожье разделяет российский субъект федерации порядка 900 км по прямой.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Trip.with.taste (Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0)
Макрон просит власти РФ освободить задержанного в Москве француза Винатье
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал российские власти предоставить свободу взятому под стражу накануне накануне гражданину пятой республики Лорану Винатье.
Макрон создаст коалицию, готовую отправить инструкторов на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что планирует в скором времени завершить формирование коалиции стран, готовых направлять военных наставников на Украину.
Диетологи Макиша и Сюракшина: "Оземпик" — не панацея
Наступило лето. Кто не похудел, пытаются быстро придти в форму до отпуска, и многие разыскивают нашумевший препарат "Оземпик". Компания "Герофарм" в 2025-ом планирует вывести на рынок аналог для лечения ожирения, в то время как в США поданы десятки исков против производителей "Оземпика" и других препаратов на основе семаглутида.