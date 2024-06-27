Дежурными подразделениями противовоздушной обороны минувшей ночью подавлены и уничтожены семь украинских беспилотников самолетного типа над территорией нашей страны, сообщает минобороны РФ.
"Четыре БПЛА над территорией Тверской, два БПЛА над территорией Московской и один БПЛА над территорией Белгородской областей", - подводят итог утром 27 июня в силовом ведомстве.
На месте падения дронов-камикадзе сейчас работают специальные службы. Определяется объем причиненного ущерба. Информации о пострадавших, в результате отбитой атаки нет.
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