Минувшей ночью силы противоздушной обороны страны уничтожили три БПЛА над Липецкой областью, два — в Воронежской, и один — в Белгородской, сообщает минобороны РФ. Данных о пострадавших или разрушениях силовое ведомство не приводит.
Регулярные атаки приграничных территорий и новых регионов с помощью беспилотных летательных аппаратов регулярно ведутся со сторону Украины. Основную часть опасных объектов силы ПВО подавляют ещё на подлете к целям. Накануне пресечена попытка атаковать Краснодарский край, сообщают СМИ.
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