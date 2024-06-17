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Минобороны сообщает о перехвате шести БПЛА в трех регионах
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 8:59

Минобороны сообщает о перехвате шести БПЛА в трех регионах

Минувшей ночью силы противоздушной обороны страны уничтожили три БПЛА над Липецкой областью, два — в Воронежской, и один — в Белгородской, сообщает минобороны РФ. Данных о пострадавших или разрушениях силовое ведомство не приводит.

Регулярные атаки приграничных территорий и новых регионов с помощью беспилотных летательных аппаратов регулярно ведутся со сторону Украины. Основную часть опасных объектов силы ПВО подавляют ещё на подлете к целям. Накануне пресечена попытка атаковать Краснодарский край, сообщают СМИ.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0)

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