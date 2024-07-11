В ночь на 11 июля силами противовоздушной обороны подавлены и уничтожены пять беспилотников над четырьмя регионами центральной части нашей страны, сообщает пресс-служба минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять БПЛА, из которых два — над территорией Брянской области и по одному — над территориями Тамбовской, Тульской и Московской областей", — говорится в официальном заявлении силового ведомства.
Непосредственной из территорий, на которые упали сбитые цели, сообщают, что жертв и пострадавших нет. Информации о разрушениях тоже нет.
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