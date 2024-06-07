По оперативным данным минобороны минувшей ночью системами ПВО отражена массированная ВСУ на территорию нашей страны. По данным средств объективного контроля: 11 дронов были уничтожены в Крыму, восемь — над Азовским морем, шесть — в Краснодарском крае, два — в Белгородской и один в Ростовской области, сообщает пресс-служба силового ведомства.
Ранее стало известно что подразделения противо-воздушной обороны страны успешно сбили над Азовским морем восемь ракет ATACMS, а также беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров, в этой же акватории.
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Лавров сообщил с создании категории стран-партнеров в БРИКС
Категория стран-партнеров будет добавлена в структуру БРИКС, ее подробности будут раскрыты, пообещал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он заявил в эфире Первого канала.
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