По оперативным данным минобороны минувшей ночью системами ПВО отражена массированная ВСУ на территорию нашей страны. По данным средств объективного контроля: 11 дронов были уничтожены в Крыму, восемь — над Азовским морем, шесть — в Краснодарском крае, два — в Белгородской и один в Ростовской области, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Ранее стало известно что подразделения противо-воздушной обороны страны успешно сбили над Азовским морем восемь ракет ATACMS, а также беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров, в этой же акватории.

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