Отечественные системы противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 25 воздушных целей противника над семью российскими регионами, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
"Девять дронов были перехвачены над Крымом, еще шесть — над Краснодарским краем. Три беспилотника сбили в Астраханской области, три — в Белгородской, два — в Ростовской, по одному — в Брянском и Тульской областях", — приводит развёрнутую информацию силовое ведомство.
Помимо вышеперечисленных воздушных объектов на подходе к полуострову были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ, сообщили в минобороны.
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