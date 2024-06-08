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Минобороны: ПВО за ночь поразили 25 дронов над семью российскими регионами
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 8:35

Минобороны: ПВО за ночь поразили 25 дронов над семью российскими регионами

Отечественные системы противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 25 воздушных целей противника над семью российскими регионами, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

"Девять дронов были перехвачены над Крымом, еще шесть — над Краснодарским краем. Три беспилотника сбили в Астраханской области, три — в Белгородской, два — в Ростовской, по одному — в Брянском и Тульской областях", — приводит развёрнутую информацию силовое ведомство.

Помимо вышеперечисленных воздушных объектов на подходе к полуострову были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ, сообщили в минобороны.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Doodybutch (Attribution-Share Alike 4.0)

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