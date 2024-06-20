Подразделения противовоздушной обороны страны перехватили и поразили за минувшую ночь полтора десятка украинских беспилотников над шестью регионами России, сообщает минобороны.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть дронов над территорией Республики Адыгея, три дрона над Брянской областью, три дрона над Краснодарским краем, один дрон над территорией Ростовской области, один дрон над территорией Белгородской области, а также один объект над территорией Орловской области", — заявили в силовом ведомстве.
О повреждениях на земле и о пострадавших дополнительной информации нет. Идёт анализ полученной информации с мест.
Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Алексей Иванов (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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