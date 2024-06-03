Российская система противовоздушной обороны успешно поразила БПЛА над территорией Белгородской области. О жертвах, пострадавших и причиненном ущербе не сообщается, согласно пресс-релизу минобороны РФ.
Минувшей ночью в приграничных территориях с Харьковской области дважды была объявлена воздушная тревога. Накануне интенсивным атакам подвергся Грайворонский городской округ: в селе Головчино беспилотник-камикадзе упал возле продуктового магазина: местного жителя с осколочными ранениями госпитализировали.
Позднее еще два дрона пытались причинить ущерб АЗС в этом же посёлке. Три дрона-камикадзе атаковали город Грайворон, обошлось без потерпевших.
Фото: пресс-служба губернатора Белгородской области
Глава МВД Ихусан: Мальдивы введут запрет на въезд по израильским паспортам
Мальдивы решили ограничить доступ в страну для израильских граждан из-за нестабильности, вызванной последними событиями в секторе Газа. Согласно информации главы МВД Ихусана для газеты Sun, такое решение было принято министерством внутренних дел Мальдив.
Reuters: коалиция Вучича лидирует на повторных выборах в Сербии
Правящая коалиция лидирует в 85 из 89 городах и муниципалитетах, в том числе в Белграде, где голосование состоялись повторно из-за митингов оппозиции, заявил председатель входящей в объединение Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич, сообщает Reuters.
Мясников: прогулки способствуют насыщению сердца кислородом
Мясников рекомендует пациентам, которые перенесли инфаркт, сохранять постоянную связь с их лечащим врачом.
Food & Function: клюква необходима для здоровья сердца
В Лондоне провели исследование, которое показало, что включение клюквы в ежедневный рацион способствует улучшению состояния сердечно-сосудистой системы.