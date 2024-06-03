Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.06.2024 : 90,1915
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.06.2024 : 97,7908
Минобороны: силы ПВО уничтожили БПЛА над Белгородской областью
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 7:30

Минобороны: силы ПВО уничтожили БПЛА над Белгородской областью

Российская система противовоздушной обороны успешно поразила БПЛА над территорией Белгородской области. О жертвах, пострадавших и причиненном ущербе не сообщается, согласно пресс-релизу минобороны РФ.

Минувшей ночью в приграничных территориях с Харьковской области дважды была объявлена воздушная тревога. Накануне интенсивным атакам подвергся Грайворонский городской округ: в селе Головчино беспилотник-камикадзе упал возле продуктового магазина: местного жителя с осколочными ранениями госпитализировали.

Позднее еще два дрона пытались причинить ущерб АЗС в этом же посёлке. Три дрона-камикадзе атаковали город Грайворон, обошлось без потерпевших.

Фото: пресс-служба губернатора Белгородской области

Мир

Глава МВД Ихусан: Мальдивы введут запрет на въезд по израильским паспортам

Глава МВД Ихусан: Мальдивы введут запрет на въезд по израильским паспортам

Мальдивы решили ограничить доступ в страну для израильских граждан из-за нестабильности, вызванной последними событиями в секторе Газа. Согласно информации главы МВД Ихусана для газеты Sun, такое решение было принято министерством внутренних дел Мальдив.

Читать полностью
Reuters: коалиция Вучича лидирует на повторных выборах в Сербии

Reuters: коалиция Вучича лидирует на повторных выборах в Сербии

Правящая коалиция лидирует в 85 из 89 городах и муниципалитетах, в том числе в Белграде, где голосование состоялись повторно из-за митингов оппозиции, заявил председатель входящей в объединение Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич, сообщает Reuters.

Читать полностью

Общество

Мясников: прогулки способствуют насыщению сердца кислородом

Мясников: прогулки способствуют насыщению сердца кислородом

Мясников рекомендует пациентам, которые перенесли инфаркт, сохранять постоянную связь с их лечащим врачом.

Читать полностью
Food & Function: клюква необходима для здоровья сердца

Food & Function: клюква необходима для здоровья сердца

В Лондоне провели исследование, которое показало, что включение клюквы в ежедневный рацион способствует улучшению состояния сердечно-сосудистой системы.

Читать полностью

Новости