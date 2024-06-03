Российская система противовоздушной обороны успешно поразила БПЛА над территорией Белгородской области. О жертвах, пострадавших и причиненном ущербе не сообщается, согласно пресс-релизу минобороны РФ.

Минувшей ночью в приграничных территориях с Харьковской области дважды была объявлена воздушная тревога. Накануне интенсивным атакам подвергся Грайворонский городской округ: в селе Головчино беспилотник-камикадзе упал возле продуктового магазина: местного жителя с осколочными ранениями госпитализировали.

Позднее еще два дрона пытались причинить ущерб АЗС в этом же посёлке. Три дрона-камикадзе атаковали город Грайворон, обошлось без потерпевших.

Фото: пресс-служба губернатора Белгородской области