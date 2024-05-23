Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром сообщает о работе систем противовоздушной обороны вблизи столицы субъекта федерации. "Сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Предварительно, пострадавших нет", - написал глава региона в своём Telegram-канале.

Как чуть позже дополнил руководитель администрации в результате прямых попаданий снарядов всё же повреждена хозпостройка в одном детском лагере и поле стадиона в другом. Также на площади около полусотни квадратных метров произошло возгорание сухой травы.

Помимо этого в нескольких частных жилых домах села Таврово Белгородского района после атаки с украинской территории выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, а также осколками частично повреждены кровли гаражей. Пострадал один автомобиль. В поселке Дубовое пробита крыша одного объекта малоэтажной застройки.

Фото: пресс-служба губернатора Белгородской области.