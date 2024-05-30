Минувшей ночью системы противовоздушной обороны и подразделения раннего обнаружения ВС РФ успешно выявили и уничтожили несколько дальнобойных ракет ATACMS, беспилотники и безэкипажные катера в районе Черного и Азовского морей, приводят официальную информацию в минобороны России.

При этом, по данным министра транспорта Крыма, Николая Лукашенко, в районе Керчи, из-за обломков сбитых ракет, частично повреждены надстройки на двух паромах, пришвартованных у пирса. Жертв нет, паромная переправа возобновит работу после завершения следственных действия на месте падения воздушных объектов.

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