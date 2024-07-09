Масштабная атака беспилотников ВСУ отбита минувшей ночью системами ПВО РФ. По данным минобороны уничтожено либо подавлено 38 дронов различного типа над территорий пяти регионов нашей страны.
Как следует из официальной сводки военного ведомства, рекорд за Ростовской областью. Там сбили 21 беспилотник. Над Курской — семь, над Астраханской — пять. Еще три уничтожили над Белгородской областью, два — над Воронежской. О жертвах и пострадавших информации нет.
Министерство обороны не даёт официальных комментариев по уничтоженному летательному объекту в Волгоградской области — при падении обломков там произошел пожар на подстанции во Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону, написал губернатор региона Андрей Бочаров. Чиновник сообщил, что идёт ликвидация последствий происшествия.
Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Алексей Ерешко (Creative Commons Attribution 4.0 International)
CNN: в проекте декларации саммита НАТО принятие Украины в союз названо необратимым
Вступление Украины в членство военно-политического союза НАТО будет охарактеризовано как "необратимое" в проекте декларации по саммиту НАТО, который должен состояться уже на этих днях. Об этом информировал телеканал из США со штаб-квартирой в Атланте Cable News Network со ссылкой на источники.
Эксперт Делавард: у США и ЕС в скором времени будут большие проблемы, которые затронут НАТО
У военно-политического союза НАТО в скором времени будут большие экономические неприятности, которые окажут сильное влияние на их военный потенциал, а также на единение всех членов. При этом русофобская политика никуда не исчезнет, а лишь немного уменьшится. Об этом информировал РИА Новости французский эксперт в области внешней и оборонной политики, генерал в отставке Доминик Делавард.
Полис ОСАГО с марта уберут из обязательных документов при регистрации авто
Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, благодаря которому полис ОСАГО уходит из перечня необходимых документов при регистрации автомобиля. Всю документацию выставили на портале официального опубликования правовых актов, информирует РИА Новости.
Диетолог Лазуренко развеяла миф, что мультивитамины вызывают онкологию
Мультивитамины не могут вызвать онкологическое заболевание. Однако восполнять недостающие элементы в организме необходимо не через пищевые добавки, а посредством изменения своего рациона питания. Об этом NewsInfo.Ru сообщила диетолог, эндокринолог, нутрициолог с доказательным подходом, терапевт Наталья Львовна Лазуренко.