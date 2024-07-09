Масштабная атака беспилотников ВСУ отбита минувшей ночью системами ПВО РФ. По данным минобороны уничтожено либо подавлено 38 дронов различного типа над территорий пяти регионов нашей страны.

Как следует из официальной сводки военного ведомства, рекорд за Ростовской областью. Там сбили 21 беспилотник. Над Курской — семь, над Астраханской — пять. Еще три уничтожили над Белгородской областью, два — над Воронежской. О жертвах и пострадавших информации нет.

Министерство обороны не даёт официальных комментариев по уничтоженному летательному объекту в Волгоградской области — при падении обломков там произошел пожар на подстанции во Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону, написал губернатор региона Андрей Бочаров. Чиновник сообщил, что идёт ликвидация последствий происшествия.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Алексей Ерешко (Creative Commons Attribution 4.0 International)