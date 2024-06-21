За самую короткую ночь в году силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили порядка 70 беспилотников над Крымом и акваторией Черного моря, еще 43 дрона сбили над Краснодарским краем, один — над Волгоградской областью, сообщает пресс-служба минобороны РФ.

К сожалению есть жертвы и пострадавшие. В результате падения обломков беспилотного аппарата в Краснодаре погиб один из сотрудников поврежденной котельной. При атаке дронов на регион получили травмы еще четыре человека.

ВСУ последовательно обстреливает приграничные российские территории, наносит удары с беспилотников. Системы ПВО уничтожают основное количество направленных на нашу страну дронов.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Srđan Popović (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)