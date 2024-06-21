За самую короткую ночь в году силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили порядка 70 беспилотников над Крымом и акваторией Черного моря, еще 43 дрона сбили над Краснодарским краем, один — над Волгоградской областью, сообщает пресс-служба минобороны РФ.
К сожалению есть жертвы и пострадавшие. В результате падения обломков беспилотного аппарата в Краснодаре погиб один из сотрудников поврежденной котельной. При атаке дронов на регион получили травмы еще четыре человека.
ВСУ последовательно обстреливает приграничные российские территории, наносит удары с беспилотников. Системы ПВО уничтожают основное количество направленных на нашу страну дронов.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Srđan Popović (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
Yonhap: поставки оружия из Южной Кореи для ВСУ зависят от действий РФ
Объемы и номенклатура снабжения оружием и боеприпасами вооруженных сил Украины со стороны Южной Кореи зависит от степени развития отношений России и КНДР, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на сотрудника администрации южнокорейского президента.
"Рёнхап": Южная Корея открыла предупредительный огонь по солдатам КНДР
Солдаты Южной Кореи атаковали, предупредив о нападении, сторону КНДР. Сообщается, что Северной Корей не были соблюдены границы, информирует крупнейшее информационное агентство Республики Кореи "Рёнхап" со ссылкой на ОКНШ Южной Кореи.
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Средняя цена ночи в российских санаториях за год увеличилась на 300 рублей
В среднем одна ночь в российском санатории обойдётся человеку почти в 8 400 рублей. Это означает, что стоимость в текущем году по сравнению с прошлым поднялась почти до 5%. Статистические данные были предоставлены сервисом онлайн-бронирования отелей в 220 странах мира "Ostrovok.ru" для российского интернет-издания "Газета.Ru".