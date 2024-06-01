POCO F6 и F6 Pro, новые флагманы китайского бренда, только что вышли на глобальном рынке и теперь доступны в России через маркетплейс OZON. Модели отличаются дизайном и техническими характеристиками, но объединены стратегией предложения высокой производительности по разумной цене.

POCO F6 оснащен чипсетом Snapdragon 8s Gen 3, AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5К и частотой обновления 120 Гц, 50-Мп камерой Sony IMX882 и аккумулятором на 5000 мАч с 90-Вт зарядкой. POCO F6 Pro имеет Snapdragon 8 Gen 2, QHD+ AMOLED-дисплей, тройную камеру и 120-Вт зарядку.

Оба устройства предлагаются в разных конфигурациях памяти, с дополнительными скидками для пользователей OZON-карт. Цены начинаются от 30,575 рублей для POCO F6 и до 48,072 рубля для самой мощной версии POCO F6 Pro.

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