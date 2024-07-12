Ozon начал продажу легковесных самолетов, включая модели СП-30 и двухместный самолет-амфибия Borey. Цены на самолеты варьируются от 9,6 до 15 млн рублей.
Особенностью продажи является высокая стоимость доставки — до 200 тысяч рублей, что вызывает недовольство среди покупателей.
Покупателям необходимо обеспечить наличие аэродрома для посадки.
Процесс включает регистрацию собственности в Росавиации. Продажи направлены как на частных лиц, так и на сельскохозяйственную авиацию, хотя эксперты указывают на сложности получения лицензий и высокие затраты на обслуживание.
Фото: commons.wikimedia.org/К.Артём.1 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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