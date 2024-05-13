Рекордные данные I квартала по оттоку капитала в зарубежные юрисдикции из России экономисты связывают с проблемами при возврате в нашу страну валютной выручки. За аналогичный период минувшего года макропоказатели были в полтора раза ниже. При этом, специалисты ВШЭ учитывают только частные деньги. Будь то физических лиц, предпринимателей, юрлиц. Госсектор в мониторинг не входит.

Также, данные исследования отражают лишь так называемые "белые" трансакции. Всё то, что лежит в легальном поле. По выводу средств по "серым" схемам информацией владеют регуляторы, ЦБ РФ и Росфинмониторинг.

Итак, если в начале этого года из России ушли 28 млрд долларов, то годом ранее этот показатель остановился на уровне в 16 млрд долларов. А в последнем квартале 2023-го и вовсе колебался в районе отметки в 10 млрд долларов.

Основная причина нынешнего роста связана с проблемами получения и задержками экспортной валютной выручки, считает эксперт НИУ ВШЭ Сергей Пухов. В исследовании уточняется, что в марте одновременно подскочила стоимость продаваемых за рубеж товаров и ухудшилась ситуация с расчетами. Всё дело в ужесточении санкционного давления на банковский сектор стран - партнеров России.

Заявленная накануне исполняющим обязанности вице-премьера Александром Новаком, новая экономическая модель развития страны, по мнению ряда аналитиков, может системно решить проблему международных расчетов и приостановить уход капитала из российской юрисдикции.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File:Deutsche-boerse-parkett-ffm002