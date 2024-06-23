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АТОР: турецкие отельеры снижают цены в июле из-за низкого спроса
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 14:14

АТОР: турецкие отельеры снижают цены в июле из-за низкого спроса

Турецкие отельеры серьёзно корректируют ценовую политику в высокий сезон из-за падения спроса на это направление среди россиян, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России Тарас Кобищанов.

По информации участников рынка в конце минувшего года значительная часть отелей в Турции основательно подняла стоимость на июль-август, это обернулось существенным падением спроса. Наложилось на ценовой дивертисмент ещё и проблемы с расчетами по картам российских банков.

Туристы из нашей страны предпочитают выбирать альтернативные направления для отдыха, благо варианты с более лояльными к россиянам государствами есть, и открываются новые возможности. В итога, турецкой индустрии гостеприимства судя по всему предстоит потери от упущенной выгоды.

По итогам минувшего года наши соотечественники посетили Турцию более 6,3 млн раз, что на 20% больше, чем в 2022-м, и уже близко к допандемийному уровню, позитивно информировали в власти восточной республики. И прогнозировали, что летом 2024 года большинство российских граждан также выберут для отдыха Турцию. Похоже ожидания оказались неоправданными.

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