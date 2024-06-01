Российские военнослужащие которых накануне обменяли из украинского плена на солдат ВСУ доставлены в столицу, сообщает министерство обороны РФ.
"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях минобороны России", — официально заявили в силовом ведомстве.
Схема процедура была организована следующим образом: российской стороне вернули 75 наших соотечественников в обмен на 75 военнопленных ВСУ. Посредником при этом выступили стали Объединённые Арабские Эмираты.
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