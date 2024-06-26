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Самолет с освобожденными из украинского плена приземлился в Москве
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 9:03

Самолет с освобожденными из украинского плена приземлился в Москве

Самолет Ил-76 с обмененными на украинцев из плена нашими военнослужащими приземлился в столице. Россияне вернулись домой по формуле 90 на 90 при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, сообщают источники в минобороны РФ.

У солдат есть возможность связаться с родными и близкими. сообщить о своем возвращении домой. Всем военнопленным окажут медицинскую помощь и предоставят реабилитацию в учреждениях министерства обороны России.

Мужчины рады состоявшемуся обмену. Ранее стороны обменивались пленными в конце весны. Тогда Москва и Киев, также при посредничестве ОАЭ передали друг другу по 75 военнослужащих.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Алекс Бельтюков (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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