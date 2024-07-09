Президент России накануне поддержал идею выплатить из остатков маткапитала по 10 тыс. рублей на бытовые нужды. Это касается более 730 тыс. домохозяйств. В эксклюзивном интервью NewsInfo. Ru депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранам Светлана Бессараб прокомментировала на что и как можно потратить эти семейные средства.

"Бывают ситуации, когда остаток средств материнского семейного капитала невозможно использовать, потому что те цели, которые заложены в перечне, уже достигнуты. И в этом случае, на мой взгляд, идеальное решение проблемы — это когда и остатки семья сможет использовать, и пойдут они на цели, связанные с детьми. Например на подготовку к школе, покупку одежды, канцтоваров", — говорит парламентарий.

Профильный вице-премьер, Татьяна Голикова, оценивает сумму потенциальных выплат в 1,5 млрд рублей. Средства на эти цели в бюджете есть. И как только депутаты примут соответствующие изменения в законодательство, деньги можно будет использовать.

"По решению президента, в кратчайшие сроки будут подготовлены поправки в действующее законодательство, которые позволят семьям забирать неиспользованный остаток до 10 тыс. рублей в виде единовременной выплаты", — рассказывает министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Алгоритм тоже не будет сложным, всем имеющим такие остатки Социальный фонд проактивно направит уведомление о возможности получить выплату и забрать остатки материнского капитала. К уведомлению будет приложено заявление для уточнения реквизитов.

По информации из источников в Госдуме, все решения планируется принять максимально оперативно, и уже к предстоящему Дню знаний средства, тем кто на них имеет право, будут перечисленя.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/BarbaraLN (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)