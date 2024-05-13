В комментариях к видео с концерта певицы Орбакайте многие фанаты отметили, что она внешне сильно изменилась

Российская эстрадная певица Кристина Орбакайте опубликовала видеоролик в личном аккаунте в соцсетях, где исполняет песню "Обещание" на концерте, полностью отказавшись от фильтров. В комментариях пользователи отметили изменение во внешности артистки.

Увидев данное видео, многие поклонники удивились, как изменилась внешность артистки, а особенно лицо. Некоторые написали в комментариях, что Орбакайте прекрасно выглядит и без всяких фильтров и фотошопа, а также подметили, в старении нет ничего зазорного.

Многие фанаты сошлись во мнении, что Орбакайте на видеозаписи совершенно на себя не похожа.

Фото: Commons:RIA Novosti/Андрей Дегтярев (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)