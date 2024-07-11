Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведёт переговоры с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом в его резиденции во Флориде, сообщает Bloomberg. Издание сообщает, что это может усилить опасения, что, глава венгерского кабмина является посредником между Трампом и президентом России Владимиром Путиным.
По данным СМИ, встреча на курорте Мар-а-Лаго во Флориде, будет носить неофициальный характер. Менее чем через неделю после встречи политиков (с 15 по 18 июля) должен начаться Национальный съезд Республиканской партии в Милуоки, штат Висконсин, где, очевидно, Трампа официально утвердят кандидатом в президенты Соединенных штатов от республиканцев.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Белый дом (Creative Commons Attribution-ShareAlike)
Галузин: Россия участвовать в новых саммитах по Украине не собирается
Замглавы МИД Михаил Галузин, предоставляя комментарий по поводу новой международной встречи глав государств по Украине, сообщил, что Россия не намерена участвовать в подобном. Об этом он информировал РИА Новости.
Сенатор Тиллис: угрозы Трампа вывести США из НАТО призваны исключительно посеять страх
Заявления 45-ого президента США Дональда Трампа о том, что США покинет военно-политический союз НАТО, если он будет избран на новый срок, нереализуемы и являются исключительно попыткой запугать союзников. Такое мнение высказал сопредседатель Группы наблюдателей НАТО в американском Сенате Том Тиллис, информирует РИА Новости.
Врач-диетолог Кабанов порекомендовал не сочетать свиную отбивную и белый рис
Врач-диетолог Алексей Кабанов сообщил, какие продукты лучше не комбинировать в одном блюде. Об этом он информировал РИА Новости.
Тимирязевский суд вынес вердикт по делу о продаже младенца в Москве
Московский Тимирязевский суд вынес вердикт по делу о незаконной торговле новорожденным ребенком. Информацию об этом распространила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.