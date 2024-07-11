Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведёт переговоры с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом в его резиденции во Флориде, сообщает Bloomberg. Издание сообщает, что это может усилить опасения, что, глава венгерского кабмина является посредником между Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

По данным СМИ, встреча на курорте Мар-а-Лаго во Флориде, будет носить неофициальный характер. Менее чем через неделю после встречи политиков (с 15 по 18 июля) должен начаться Национальный съезд Республиканской партии в Милуоки, штат Висконсин, где, очевидно, Трампа официально утвердят кандидатом в президенты Соединенных штатов от республиканцев.

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