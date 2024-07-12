Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по окончании саммита НАТО провел переговоры с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. В детали диалога политики по итогам встречи вдаваться не стали. Вместо пресс-конференции оба собеседника дали оценку переговорам в социальных сетях.
"Для меня было честью посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Мы обсудили пути установления мира. Хорошая новость дня: он решит эту проблему", — сообщил глава венгерского кабинета мистров.
Его виз-а-ви был в комментариях по итогам ещё более лаконичен.
"Спасибо, Виктор. Мир должен наступить, и как можно скорее", — написал в паблике экс-президент Соединенных штатов.
Ранее Виктор Орбан с блиц-визитами посетил Киев, Москву, Пекин и Вашнгтон. В трёх первых пунктах турне, венгерский политик провёл переговоры с руководством государств. В Вашингтоне он принял участие во встречах в рамках саммита Североатлантического альянса.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Ebyabe (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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