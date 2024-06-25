Цены на китайские автомобили Ora значительно снизились в России. Теперь хетчбэк Ora 03 доступен на российском рынке по сниженной цене, уменьшившейся на 300-400 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Согласно последнему прайс-листу на сайте бренда, этот шаг был предпринят китайским автопроизводителем Great Wall.
В прошлом году модель Ora 03 была представлена в России в конфигурации Premium по цене 3,9 миллиона рублей, а версия GT стоила 4 миллиона рублей. Сегодня на эти модели предоставляются скидки в размере 400 и 300 тысяч рублей соответственно.
Согласно медийным предположениям, снижение цен может быть попыткой компании привлечь интерес российских потребителей к модели Ora 03 и возможно последним шансом для этой модели на рынке, в случае неудачи она может быть исключена из продаж.
Фото: commons.wikimedia.org/Alexander Migl (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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