Опубликован рейтинг российских городов по стоимости жилья

Рянок жилой недвижимости по итогам апреля в нашей стране демонстрирует разнонапрвленные тенденции. Неожиданно, Москва заняла лидирующие позиции по снижению цены однокомнатных квартир среди отечественных мегаполисов, приводит аналитику "Яндекс.Недвижимость".
А вот Красноярск, в этом же сегменте, напротив, вышел на первые строчки по стоимости, на 4,4%. Впрочем, разница в средней цене однокомнатного жилища всё же в пользу столицы, московская квартира стоит в среднем 12,7 млн рублей, а её красноярский аналог 4,8 млн рублей.
Двухкомнатные квартиры по стране прибавили в цене почти 8%. При этом, максимально в столице Башкирии Уфе, а снизились по стоимости сильнее всего в Самаре. Зато в этом же городе на Волге максимальный всплеск цен на трехкомнатные квартиры, а падение стоимости "трёшек" зафиксировано в Новосибирске.
Фото: stroi.mos.ru/Creative Commons Attribution 4.0 International.
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