Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.08.2024 : 89,5428
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.08.2024 : 98,9355
В РФ названы города с самыми дешевыми и самыми дорогими квартирами
  1. Главная
  2. Недвижимость

Опубликован рейтинг российских городов по стоимости жилья

В РФ названы города с самыми дешевыми и самыми дорогими квартирами

Рянок жилой недвижимости по итогам апреля в нашей стране демонстрирует разнонапрвленные тенденции. Неожиданно, Москва заняла лидирующие позиции по снижению цены однокомнатных квартир среди отечественных мегаполисов, приводит аналитику "Яндекс.Недвижимость".

А вот Красноярск, в этом же сегменте, напротив, вышел на первые строчки по стоимости, на 4,4%. Впрочем, разница в средней цене однокомнатного жилища всё же в пользу столицы, московская квартира стоит в среднем 12,7 млн рублей, а её красноярский аналог 4,8 млн рублей.

Двухкомнатные квартиры по стране прибавили в цене почти 8%. При этом, максимально в столице Башкирии Уфе, а снизились по стоимости сильнее всего в Самаре. Зато в этом же городе на Волге максимальный всплеск цен на трехкомнатные квартиры, а падение стоимости "трёшек" зафиксировано в Новосибирске.

Фото: stroi.mos.ru/Creative Commons Attribution 4.0 International.

Мир

Маск сообщил, что готов работать в кабинете Трампа, если тот выиграет выборы

Маск сообщил, что готов работать в кабинете Трампа, если тот выиграет выборы

Бизнесмен и инвестор из Соединённых Штатов Америки Илон Маск дал положительный ответ 45-ому президенту США Дональду Трампу на его предложения о работе. Об этом американский миллиардер информировал в социальных сетях, пишет российское агентство РИА Новости.

Читать полностью
Лукашенко допустил, что Буданов может ликвидировать Зеленского

Лукашенко допустил, что Буданов может ликвидировать Зеленского

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* может поручить подчиненным ликвидировать действующего президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1".

Читать полностью

Общество

Молекулярный биолог Дробышева: грибы занимают особое место в рационе человека

Молекулярный биолог Дробышева: грибы занимают особое место в рационе человека

Молекулярный биолог, биохимик и спортивный диетолог Юлия Дробышева в беседе с NewsInfo.Ru рассказала, что грибы занимают особое место в питании человека, хотя и считаются тяжёлой пищей из-за специфики их состава.

Читать полностью
Певица Дубцова отказалась участвовать в шоу

Певица Дубцова отказалась участвовать в шоу "Выжить в Дубае" из-за климата

Певица Ирина Дубцова призналась, что Павел Воля приглашал её сняться в реалити-шоу "Выжить в Дубае" и "Выжить в Самарканде". Однако она отказалась участвовать.

Читать полностью

Новости