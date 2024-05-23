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OpenAI заключила соглашение за $250 млн за доступ к архивам крупнейших американских газет
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:41

OpenAI заключила соглашение за $250 млн за доступ к архивам крупнейших американских газет

OpenAI заключила соглашение с News Corp на $250 млн, получив доступ к архивам таких изданий, как The Wall Street Journal, New York Post, и The Daily Telegraph на пять лет. Помимо финансовых аспектов, сделка также включает "доступ к использованию технологии OpenAI" и обмен опытом для поддержания высоких стандартов журналистики.

Ранее OpenAI уже заключила подобные соглашения с The Associated Press, Financial Times, People Dotdash Meredith, Axel Springer SE, и другими изданиями, сообщает Wylsa.Com.

Фото: commons.wikimedia.org/Ehécatl Cabrera (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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