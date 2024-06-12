Opel совместно с компанией Bandwerk, которая является производителем аксессуаров для Apple, выпустили лимитированную серию браслетов для Apple Watch. Коллекция "Timeless Energy" создана из переработанных чехлов на сиденья Manta A 1970 года, что подчеркивает устойчивый подход компании.

Браслеты имеют желтую рамку, внутреннее покрытие с эффектом защиты от пота и металлическую скобу для застежки. Презентация коллекции состоится на мероприятии по случаю 125-летия автомобильного производства в Рюссельсхайме, сообщает За Рулем.

Фото: flickr.com/Andrew Bone (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)