Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.05.2024 : 90,1887
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.05.2024 : 97,8989
Инсайдер Digital Chat Station: OnePlus Ace 3 Pro получит флагманский Snapdragon
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:17

Инсайдер Digital Chat Station: OnePlus Ace 3 Pro получит флагманский Snapdragon

OnePlus Ace 3 Pro, следующая модель после среднебюджетного OnePlus Ace 3, представленного в январе, будет обладать улучшенными характеристиками. По информации от инсайдера Digital Chat Station, смартфон получит 6,78-дюймовый LTPO-дисплей BOE 8T с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2780x1264 пикселей.

В качестве процессора будет использован флагманский Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Камера новой модели будет оснащена основным 50-мегапиксельным сенсором, большим по размеру, 16-мегапиксельной фронтальной камерой и двумя вспомогательными модулями на 8 и 2 Мп. Зарядка устройства будет поддерживать мощность 100 Вт.

Также упоминается новый текстурированный корпус, однако подробности о ёмкости батареи и дата релиза пока не раскрыты, сообщает 4pda.

Фото: commons.wikimedia.org/Blubb342582 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Мир

В Москве прошли переговоры короля Бахрейна с Путиным

В Москве прошли переговоры короля Бахрейна с Путиным

Лидер Бахр﻿ейна, отметил что давно не был в российской столице а потому особенно рад приезду и встрече.

Читать полностью
Байден ищет специалиста по мемам в свой избирательный штаб

Байден ищет специалиста по мемам в свой избирательный штаб

Избирательный штаб Джо Байдена ищет специалиста по мемам. Об этом свидетельствует открытие вакансии по поиску специалиста в сфере сетевого контента, которую разметил штаб Байдена на сайте daybook.com.

Читать полностью

Общество

В Дании разработали новый способ лечения болезни Альцгеймера

В Дании разработали новый способ лечения болезни Альцгеймера

Ученые из Копенгагенского университета разработали машинно-обучаемый алгоритм для диагностики болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний через анализ микроскопических снимков мозга.

Читать полностью
В РЖД разрабатывается лист ожидания для покупки билетов

В РЖД разрабатывается лист ожидания для покупки билетов

РЖД работает над созданием системы листа ожидания для покупки новых или возвращенных билетов. Эта функция позволит пассажирам реально встать в очередь и получить доступ к местам, освободившимся после сдачи билетов или добавления новых вагонов.

Читать полностью

Новости