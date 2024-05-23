OnePlus Ace 3 Pro, следующая модель после среднебюджетного OnePlus Ace 3, представленного в январе, будет обладать улучшенными характеристиками. По информации от инсайдера Digital Chat Station, смартфон получит 6,78-дюймовый LTPO-дисплей BOE 8T с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2780x1264 пикселей.
В качестве процессора будет использован флагманский Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Камера новой модели будет оснащена основным 50-мегапиксельным сенсором, большим по размеру, 16-мегапиксельной фронтальной камерой и двумя вспомогательными модулями на 8 и 2 Мп. Зарядка устройства будет поддерживать мощность 100 Вт.
Также упоминается новый текстурированный корпус, однако подробности о ёмкости батареи и дата релиза пока не раскрыты, сообщает 4pda.
Фото: commons.wikimedia.org/Blubb342582 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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