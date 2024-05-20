Нидерланды согласились предоставить киевскому режиму БМП YPR - боевые машины пехоты. Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
Нидерландские власти скоро предоставят Украине новейшие машины пехоты YPR, которые запрашивал президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что, несмотря на масштабную помощь Запада ВСУ в плане вооружения, российские войска все равно одерживают верх над противником. Небензя привел в подтверждение собственных слов десятки сбитых ATACMS, уничтоженные "Леопарды" и "Абрамсы".
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Британские власти боятся, что Россия посягнет на Фолклендские острова
Визит президента России в Китай представляет собой угрозу в отношении стратегически важных для британской стороны Фолклендских островов, подобный тезис привела газета Express.
Премьер Туск: В Польше 9 человек обвиняются в диверсиях по заказу России
Премьер-министр Польши заявил, что девять человек в республике обвиняются в диверсиях, якобы организованных по заказу спецслужб РФ.
Глава Space Travel Мурадян: сэкономить на поездке в Европу можно при помощи лоукостеров
Несмотря на визовые и логистические сложности россияне всё равно будут ездить в Европу, при этом есть возможность сэкономить на таких поездках. Способы в беседе с NewsInfo.Ru назвал генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.
Актриса Татьяна Васильева заявила, что не пьёт таблетки после 5 перелома
Народная артистка РФ Татьяна Васильева получила травму ноги в ходе спектакля в Сочи и вот уже третью неделю лежит на больничном. В студии шоу "Звёзды сошлись" актриса поделилась деталями происшествия.