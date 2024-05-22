Треть опрошенных россиян формирует накопления на будущее образование своих детей. В топе целевых инвестиций в будущее: банковские депозиты или накопительные счета, выяснили эксперты страховой компании "Росгосстрах жизнь" и ВТБ в ходе масштабного мониторинга практически по всей стране.

"На высшее образование для детей уже откладывают 29% участников опроса, а еще 27% планируют начать это делать в ближайшее время. Четверть респондентов пока не приняли решение о накоплениях на образование и отложили решение этого вопроса. 11% - собираются взять кредит на эти нужды в момент поступления и только 8% уверены, что дети должны сами обеспечивать себе высшее образование", - приводит данные исследование ТАСС

На этом фоне более половины граждан нашей страны планируют отправить своих сыновей и дочерей в государственные и коммерческие вузы сразу после окончания школы. На получение их чадами среднего специального образования ориентируется менее трети участников опроса.

Значительная часть респондентов предполагает, что их потомки могут не попасть на бюджетное отеление в вуз, поэтому предусматривают для них возможность учиться на коммерческой основе. Почти четверть участников мониторинга рассматривают возможность заплатить за высшее образование своих детей до 100 тыс. рублей в год, а более половины потенциальных абитуриентов готовы вложиться суммами более 100 тыс. рублей в год.

Опрос проводился среди более 1,2 тыс. человек по всей России с 15 по 27 апреля 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Tulane Public Relations (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)