Личную охрану руководителя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной увеличили два года назад. Зимой 2022 года, сразу после принятого советом директоров регулятора решении о повышении ключевой ставки до 20% годовых, сообщает издание The Economist.
Пересмотр кредитной политики произошёл на фоне введенных против России санкций и резкого обвала рубля. Далее по мере стабилизации ситуации регулятор приступил к снижению ставки рефинансирования.
В статье уточняют, что топ-менеджер проводит много времени в непосредственно здании главного банка страны - там теперь работает парикмахерская, оборудовали гардеробную и химчистку. Фактически создана автономная локация для деятельности первого лица ЦБ РФ.
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Yonhap: КНДР дополнительно направила в Южную Корею 600 воздушных шаров с мусором
В конце мая Северная Корея уже отправила своим южным соседям полторы сотни воздушных шаров с бытовыми отходами и навозом. В ночь с первого на второе июня КНДР в четыре раза увеличила отправку специфического груза на сопредельную территорию Южной Кореи. По информации агентства Yonhap, границу пересекли уже 600 воздушных объектов.
Норвежский фермер обнаружил редкий меч викингов при уборке в поле
Норвежский фермер во время уборки мусора на поле в провинции Ругаланн обнаружил редкий меч викингов, сначала спутав его с обычным металлическим отходом.
Синьхуа: китайский космический аппарат успешно сел на обратной стороне Луны
Посадочный модуль космического аппарата "Чанъэ-6" благополучно добрался до обратной стороне Луны, откуда устройству, согласно полётной программе, необходимо доставить образцы грунта на Землю, сообщает агентство Синьхуа, со ссылкой на Национальное космическое управление Китайской республики.
ТАСС: прощание с Артуром Чилингаровым пройдёт 4 июня в Москве
Прощание с общественным деятелем, депутатом Госдумы и членом-корреспондентом РАН Артуром Чилингаровым состоится во вторник, 4 июня, в храме Христа Спасителя. Похоронят известного полярника и доктора географических наук на Новодевичьем кладбище, сообщает ТАСС.