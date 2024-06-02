Личную охрану руководителя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной увеличили два года назад. Зимой 2022 года, сразу после принятого советом директоров регулятора решении о повышении ключевой ставки до 20% годовых, сообщает издание The Economist.

Пересмотр кредитной политики произошёл на фоне введенных против России санкций и резкого обвала рубля. Далее по мере стабилизации ситуации регулятор приступил к снижению ставки рефинансирования.

В статье уточняют, что топ-менеджер проводит много времени в непосредственно здании главного банка страны - там теперь работает парикмахерская, оборудовали гардеробную и химчистку. Фактически создана автономная локация для деятельности первого лица ЦБ РФ.

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