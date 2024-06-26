В этом году в силу вступают нормативы, согласно которым обязательной маркировке "Честный знак" подлежат большинство товаров, которые реализуются на территории нашей страны. Ранее на изделия в розничном обороте отметки наносились в формате эксперимента, и в добровольном порядке. В эксклюзивном интервью NewsInfo. Ru президент НП "Гильдия маркетологов" Игорь Березин оценил возможный эффект от тотальной маркировки в России.

"Система "Честный знак" — это, по сути, частная инициатива, но поддержанная государством. Когда-то это была добровольная история. Строго говоря, недобросовестные производители и без этого "Честного знака" не должны были присутствовать на рынке. Для этого у нас есть всякие эти контролирующие органы, Роспотребнадзор и прочие, которые не должны некачественную продукцию, опасную для здоровья или содержащую, чего там не должно содержать, не допускать до потребителя", — говорит эксперт.

Тем не менее, эффект от системы маркировки товаров с начала ее внедрения в 2019 году до конца 2023 года составил около 800 млрд рублей, утверждают в Центре развития перспективных технологий который является оператором государственной системы маркировки "Честный знак".

Таких категорий практически не остаётся. К примеру, после 1 июля 2024 года нельзя будет продавать одежду без маркировки. Чтобы добавить товар в кассовый чек, нужно будет отсканировать код.

Если этого не сделать, продажа будет оформлена с нарушениями, за что можно получить штраф. Некоторые кассовые программы могут блокировать продажи, если маркировка не отсканирована. Впереди тотальнаяоцифровка продуктов питания. Также в обязательном порядке. Как борьба с контрафактом, мера наверное эффективная, а вот как дополнение к уже работающим системам контроля, маркировка вызывает вопросы.

"Когда это распространяется к примеру на молочную продукцию, которая и так теоретически должна проходить все вот эти стадии контроля, я не очень понимаю, там, в чем смысл. Если у вас есть там молоко 1,5%-е, 2,5%-е, 3,5%, все они пройдут вот ещё дополнительно ко всем своим техническим условиям производства, которые должны соответствовать требованиям безопасности и прочего, они получат этот «Честный знак». И что для меня будет, кроме того, что это будет дополнительная нагрузка на производителя и, соответственно, дополнительный стимул роста цены?", - рассждает Игорь Березин.

Между тем, отказ от маркировки грозит нарушителям серьёзными санкциями. По вступающим поэтапно, до конца года нормативным актам, участники рынка обязаны соблюдать новые правила торговли. Требования распространяются на импортеров и производителей, дистрибьюторов и розничные магазины. Нарушители получат штраф с конфискацией товаров. Сумма штрафа зависит от размера партии продукции, которая была оформлена с нарушениями.

Поэтому, очевидно, все товарные группы будут учтены и промаркированы. Специальное программное обеспечение будет установлено и интегрировано в единое информационное пространство. История вся эта не дешёвая. А заплатит за цифровизацию, конечный потребитель товаров. Покупатель в торговых точках.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Ostdem (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)