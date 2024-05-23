Крупнейшая нефтегазовая компания Австрии OMV предупредила о риске прекращения поставок голубого топлива из РФ вследствие решения иностранного суда в пользу "крупной европейской энергетической компании", сообщает РИА Новости.
Как говорят эксперты речь идёт о постановлении в отношении OMV Gas Marketing & Trading GmbH, по которому оплачивать потребление газа не прямому поставщику, компании "Газпром экспорт", а другому юридическому лицу. В случае развития подобного сценария, как полагают в компании, "Газпром экспорт" скорее всего приостановит поставки газа по контракту, что отразится на газовом рынке Австрии.
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