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OMV заявила о риске прекращения поставок российского газа в Австрию
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 6:55

OMV заявила о риске прекращения поставок российского газа в Австрию

Крупнейшая нефтегазовая компания Австрии OMV предупредила о риске прекращения поставок голубого топлива из РФ вследствие решения иностранного суда в пользу "крупной европейской энергетической компании", сообщает РИА Новости.

Как говорят эксперты речь идёт о постановлении в отношении OMV Gas Marketing & Trading GmbH, по которому оплачивать потребление газа не прямому поставщику, компании "Газпром экспорт", а другому юридическому лицу. В случае развития подобного сценария, как полагают в компании, "Газпром экспорт" скорее всего приостановит поставки газа по контракту, что отразится на газовом рынке Австрии.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Ричард Майер (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)

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