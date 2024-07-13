Армении предъявят к оплате членский взнос в Организации договора о коллективной безопасности за будущий и текущий годы, сообщил постпред России при объединении Виктор Васильев.
"Будет рассмотрен проект бюджета на 2025 год, соответственно, будут подсчитаны все статьи. Десять процентов от этой суммы будут начислены Армении", — заявил дипломат.
Бюджет ОДКБ формируется всеми государствами-членами организации. Пропорции таковы: половину платит наша страна, остальные 50% должны заплатить другие пять государств по 10% каждое.
Долевой взнос Республики Армения на текущий год был заявлен в сумме 53,22 млн руб. В весной этого года Ереван решил не акцептовать свою долю в финансировании работу ОДКБ. МИД РФ сообщил, что бюджет организации будет изменён, но напомнил, что финансовые обязательства у Армении сохраняются.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Пресс-служба Президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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