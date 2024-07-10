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ОАЭ увеличили закупки нефтепродуктов из РФ в четыре раза по итогам прошлого года
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ОАЭ увеличили закупки нефтепродуктов из РФ в четыре раза по итогам прошлого года

Объединенные Арабские Эмираты в минувшем году рекордно нарастили импорт российских ГСМ. Поставки нефтепродуктов потребителям в Персидском заливе взлетели вчетверо — до максимальных 971,4 миллиона долларов, следует из открытых данных министерства экономики эмиратов. Годом ранее данный показатель едва превышал 235 миллионов долларов.

В этот же отчётный период ближневосточная монархия нарастила и импорт угля из нашей страны — в 1,7 раза, до 75,3 миллиона долларов. В целом товарооборот России и Объединенных Арабских Эмиратов вырос по итогам прошлого года на 3,5% — до рекордных 11,2 миллиарда долларов.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Dreamyshade (Attribution-Share Alike 4.0)

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