Нулевая ставка налога на добавленную стоимость для гостиниц и отелей в нашей стране будет пролонгированы до 2030 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Льготная схема налогообложения в отрасли действует с 1 июля 2022 года.

Год назад президент РФ Владимир Путин одобрил закон, согласно которому услуги туроператоров, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма, не облагаются НДС. Закон распространяется на операции, совершенные в период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2027 года. Все эти меры направлены на поддержку и развитие внутреннего туризма в нашей стране.

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