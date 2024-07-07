Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер сетует на серьёзную перегруженность тюрем королевства. К примеру, численность отбывающих наказание в Англии и Уэльсе составляет 87 тыс., что на 13% больше, чем в последние годы, сообщает издание The Times. По его мнению, сразу пенитенциарная система страны точно исправлена не будет, но в будущем число содержащихся по стражей может быть сокращено.

Новый британский глава министерства юстиции Шабана Махмуд в ближайшие две недели планирует принять оперативные меры в связи с этим кризисом. Ведь, по прогнозам ведомства, в будущем году, заключенных на острове может стать ещё больше. Почти сто тысяч. При этом в тюрьмах, анонсируется дополнительное создание лишь 4,4 тыс. мест.

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