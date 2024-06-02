Интенсивность развития четырех новых регионов России необходимо усилить в разы, считает зампред кабмина РФ Марат Хуснуллин.

"Ключевое, чтобы к через пять лет уровень жизни в здесь достиг среднероссийских показателей. Но мы понимаем, что в это время будут активно развиваться все регионы страны, а значит — Донбасс и Новороссия должны делать это быстрее в 2-3 раза, чтобы соответствовать показателям", — написал вице-премьер у себя в Telegram-канале по итогам поездки в Луганскую народную республику.