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Хуснуллин: Новороссия и Донбасс должны развиваться быстрее в два-три раза
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 10:56

Хуснуллин: Новороссия и Донбасс должны развиваться быстрее в два-три раза

Интенсивность развития четырех новых регионов России необходимо усилить в разы, считает зампред кабмина РФ Марат Хуснуллин.

"Ключевое, чтобы к через пять лет уровень жизни в здесь достиг среднероссийских показателей. Но мы понимаем, что в это время будут активно развиваться все регионы страны, а значит — Донбасс и Новороссия должны делать это быстрее в 2-3 раза, чтобы соответствовать показателям", — написал вице-премьер у себя в Telegram-канале по итогам поездки в Луганскую народную республику.

Сформированная в новых территориях свободная экономическая зона дает импульс для развития самых разных хозяйствующих субъектов. В нее включены порядка 150 участников, а в конце мая Фонд развития территорий внес еще десять предприятий из ЛНР.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/stroi.mos.ru (Creative Commons Attribution 4.0)

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