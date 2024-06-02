Интенсивность развития четырех новых регионов России необходимо усилить в разы, считает зампред кабмина РФ Марат Хуснуллин.
"Ключевое, чтобы к через пять лет уровень жизни в здесь достиг среднероссийских показателей. Но мы понимаем, что в это время будут активно развиваться все регионы страны, а значит — Донбасс и Новороссия должны делать это быстрее в 2-3 раза, чтобы соответствовать показателям", — написал вице-премьер у себя в Telegram-канале по итогам поездки в Луганскую народную республику.
Сформированная в новых территориях свободная экономическая зона дает импульс для развития самых разных хозяйствующих субъектов. В нее включены порядка 150 участников, а в конце мая Фонд развития территорий внес еще десять предприятий из ЛНР.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/stroi.mos.ru (Creative Commons Attribution 4.0)
BFMTV: экоактивистка наклеила постер на картину Клода Моне «Маки» в музее Орсе в Париже
Экоактивистка, выступающая против изменений в погодных условиях, обезобразила картину известного французского живописца и импрессиониста Клода Моне в музее изобразительных искусств в Париже. Об осквернении шедевра «Маки» рассказал новостной телеканал BFMTV.
Казахстан и Южная Корея стали основными поставщиками мороженого в РФ
Почти 90% поставок в нашу страну из-за рубежа приходится на продукцию из Казахстана и Южной Кореи, приводит свежие данные по итогам первого квартала текущего года мировая платформа ООН Comtrade.
Синьхуа: китайский космический аппарат успешно сел на обратной стороне Луны
Посадочный модуль космического аппарата "Чанъэ-6" благополучно добрался до обратной стороне Луны, откуда устройству, согласно полётной программе, необходимо доставить образцы грунта на Землю, сообщает агентство Синьхуа, со ссылкой на Национальное космическое управление Китайской республики.
ТАСС: прощание с Артуром Чилингаровым пройдёт 4 июня в Москве
Прощание с общественным деятелем, депутатом Госдумы и членом-корреспондентом РАН Артуром Чилингаровым состоится во вторник, 4 июня, в храме Христа Спасителя. Похоронят известного полярника и доктора географических наук на Новодевичьем кладбище, сообщает ТАСС.