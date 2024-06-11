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Самолет авиакомпании Nordwind кружил над Казанью и затем вернулся в город: никто не пострадал
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:53

Самолет авиакомпании Nordwind кружил над Казанью и затем вернулся в город: никто не пострадал

Пассажиры рейса из Казани во Владикавказ испытали сильный стресс во время полета, когда самолет авиакомпании Nordwind был вынужден вернуться обратно в аэропорт отправления.

Один из читателей телеграм-канала "Крыша ТурДома" рассказал о тревожных моментах во время полета N4-727, который вылетел в 12:46 из Казани. Спустя всего десять минут после взлета начались непредвиденные круги над городом, и экипаж сообщил о возвращении из-за технической неисправности.

"Как мы приземлились — это чудо, нас встречали скорая помощь и пожарные. Объяснений от никого не последовало. После этого всех пассажиров направили обратно в зал ожидания, но представители авиакомпании так и не подошли к нам", — поделился пассажир.

По информации с Flightradar24, самолет выполнял маневры возле аэропорта, вероятно, чтобы сбросить топливо. В авиакомпании Nordwind на запрос о причинах инцидента пока не ответили. Однако источник в гражданской авиации предположил, что проблема могла быть в незакрытой передней стойке шасси.

Пассажир, комментируя ситуацию в том же телеграм-канале, подтвердил: "по звукам в салоне было ясно, что шасси не закрылось, но нам сказали о сбое датчика".

Фото: flickr.com/Aeroprints.com (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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