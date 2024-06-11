Nokia представила новую технологию иммерсивных мобильных 3D-звонков, позволяющую осуществлять звонки с использованием трехмерного звучания высокого качества. Генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк совершил первый такой звонок по 5G-сети.
Технология использует микрофоны, уже встроенные в современные смартфоны, и не требует специального оборудования. Она успешно протестирована в стандартных 5G-сетях и будет включена в стандарт 5G Advanced для лицензирования.
Nokia видит в этой технологии будущее телефонных коммуникаций и ожидает её внедрения производителями чипов и смартфонов, а также провайдерами сотовой связи.
Фото: flickr.com/Andrey (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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