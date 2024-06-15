Nissan запустил на китайский рынок новую модель кроссовера под названием Tanlu, который является местной версией Pathfinder. Tanlu отличается от американской модели изменениями в дизайне и комплектациях, при этом его длина составляет 5130 мм, что на 13 мм больше, чем у американского Pathfinder.

Обе модели имеют одинаковую колесную базу — 2900 мм. Кроссовер оборудован 2.0T VC-TURBO двигателем с турбонаддувом мощностью 251 л. с. и максимальным крутящим моментом 376 Н·м.

Доступны версии с трехрядным салоном на 6 или 7 мест, 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и выбором между передним и полным приводом. Цены на Tanlu начинаются от 243 800 юаней (около 3 млн рублей), сообщает За Рулем.

Фото: flickr.com/Michael Sheehan (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)