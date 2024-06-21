Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, отбывавший 8 лет колонии общего режима за взятки, освобожден в связи с истечением срока наказания, сообщает адвокат экс-чиновника Андрей Грохотов.
"Сегодня в связи с условиями приговора Пресненского районного суда от 2018 года Никита Юрьевич был освобожден в СИЗО-1 города Кирова. Срок наказания, назначенный по приговору, истек. Он сейчас находится на свободе", — заявил юрист.
Белых руководил регионом с 2009 года. Летом 2016 года его задержали в столичном ресторане при получении 150 тысяч евро наличными. По версии следствия, это часть взятки общей суммой 400 тысяч евро от кировских предпринимателей.
После задержания и ареста Белых отправили в отставку. За время нахождения под стражей, осужденный успел развестись и вновь женится.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Rodw (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)
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